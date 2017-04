Wahlplakate angezündet und zerstört

Die Polizei geht von einer Häufung der Fälle während des Wahlkampfes aus.

Bergisch Gladbach. Mit dem Wahlkampf kommt der Vandalismus. Am Wochenende gab es in Bergisch Gladbach die ersten Fälle von Sachbeschädigungen an Wahlplakaten. Am frühen Samstagmorgen brannten Unbekannte gegen 0:30 Uhr diverse Wahlplakate, entlang der Bensberger Straße nieder. Neben den Plakaten wurden durch das Feuer auch der Mast eines Verkehrszeichens und drei Laternen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Richard Barz, Pressesprecher der Polizei Rhein-Berg, sagte, dabei seien aber Plakate aller Parteien betroffen gewesen. „Das fällt unter die Kategorie grober Unfug“, mutmaßte er, weil es nicht nur bestimmte Parteien getroffen habe.

Im Laufe des Wahljahres erwartet Barz mehr solche Sachbeschädigungen, vor allem aber gezieltere. Das sei normal während eines Wahlkampfes.

Solche Fälle würden dann an das Polizeipräsidium Köln weitergegeben, wo der Staatsschutz dann ermittele. Es gehe ja unter Umständen um ein politisch motiviertes Handeln, sagte er.

Mittel dagegen habe die Polizei kaum. Streifen könnten höchstens Fußgänger kontrollieren. Ansonsten seien allein wegen der Verbreitung der Plakate diese kaum zu schützen.