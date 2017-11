Leverkusen. In Rahmen der Nachhaltigkeit der sozialen Stadt Rheindorf wird die Gesundheitsreihe mit Vorträgen zur Gesundheit 2017 fortgesetzt. Am Donnerstag, 16. November informiert Professor Peter Schwimmbeck, Direktor der Medizinischen Klinik I (Kardiologie, Internistische Intensivmedizin) am Klinikum Leverkusen, zum Thema „Hilfe mein Herz rast, ist das gefährlich? Droht ein Schlaganfall?“

Es gibt verschiedene Formen von Störungen des Herzrhythmus, die sich als Herzstolpern, Herzrasen oder auch in plötzlichen Ohnmachtsanfällen äußern. Je nach zugrundeliegender Herzrhythmusstörung sind diese zum Teil völlig harmlos, wie beispielsweise Herzstolpern, bei dem es sich um einzelne Extraschläge des Herzens handelt.

Häufig kann auch ein Herzrasen auftreten, das meist seinen Ursprung im Vorhof des Herzens hat. Diese Herzrhythmusstörungen sind zwar unangenehm, aber nicht akut lebensbedrohlich. Es gibt aber auch sehr gefährliche Rhythmusstörungen, die innerhalb von wenigen Sekunden zu Ohnmachtsanfällen und ohne sofortige ärztliche Hilfe zum Tod führen können.

Im Rahmen dieses Vortrages sollen die einzelnen Herzrhythmusstörungen und ihre Bedeutung anschaulich dargestellt und besprochen werden. Der Referent freut sich auf Fragen der Zuhörer und eine lebhafte Diskussion. Die Veranstaltung findet im Jugendhaus Rheindorf, Oderstraße 39 in Leverkusen-Rheindorf statt und beginnt um 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.