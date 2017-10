Opladener Geschichtsverein lädt für heute Abend in die Villa Römer ein.

Leverkusen. Aus aktuellem Anlass und in Zusammenhang mit der Ausstellung „Leverkusener Integrationsgeschichte(n)“ lädt der Opladener Geschichtsverein (OGV) von 1979 für heute um 18.30 Uhr zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in die Villa Römer, Haus-Vorster Straße 6 in Opladen, ein.

Referentin ist Rita Schillings vom Flüchtlingsrat Leverkusen

Thema des Abends ist der Artikel 16a des Grundgesetzes: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“. Dieses Zitat aus dem Grundgesetz steht am Anfang des Vortrages, der die wechselvolle Geschichte des Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland thematisiert.

Die Referentin, Rita Schillings, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats Leverkusen, wird an diesem Abend aufzeigen, wie sich die Interpretation dieses Grundrechts vom Parlamentarischen Rat, den Eltern des Grundgesetzes, bis heute entwickelt hat. Schillings war 1990 Gründungsmitglied des Flüchtlingsrats Leverkusen und hat die konkreten Auswirkungen in den letzten 27 Jahren miterlebt. Sie kann somit aus ihren Erfahrungen und der Praxis vor Ort berichten.

Es besteht auch die Möglichkeit, vor dem Vortrag ab 18 Uhr die Ausstellung zu besuchen. Der Eintritt ist frei, der OGV freut sich über jeden Spender.