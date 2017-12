Daniel Donskoy spielt die Hauptrolle in der neuen RTL-Serie „Sankt Maik“. Diese startet am 23. Januar um 20 Uhr mit einer Doppelfolge.

Sie sind in Moskau geboren, in Berlin aufgewachsen, und haben auch in London und Tel Aviv gelebt. Was bedeutet Heimat für Sie?

Daniel Donskoy: Heimat ist für mich nur schwer zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall kein geografischer Ort, sondern ein Platz, an dem ich mich wohlfühle, weil es dort Freunde, Familie und Arbeit gibt. Ich bin sehr oft umgezogen und zu Hause war ich dann, wenn es einen Platz zum Schlafen gab und die entsprechenden Menschen um mich herum waren.

Sie haben in Köln und der Region gedreht. Welchen Bezug haben Sie zum Rheinland?

Donskoy: Das Rheinland schätze ich, weil es dort ruhiger und gemütlicher zugeht, als beispielsweise in Berlin. Die Menschen sind offen und herzlich. Ich habe direkt am Brüsseler Platz gewohnt und war viel mit dem Rad in Köln unterwegs. Ich habe mich auf Anhieb wohlgefühlt.

Wie sind sie zur Serie „Sankt Maik“ gekommen?

Donskoy: Das lief über die Casterin Iris Baumüller, die ich in London kennengelernt habe. Über sie konnte ich in Deutschland meine Karriere starten. Sie hat mir geholfen und mich gepusht. So stehe ich aktuell auch für einen neuen Dresdener „Tatort“ vor der Kamera.

Was reizt Sie an Ihrer Rolle?

Donskoy: Es ist eine Doppelrolle – auf der einen Seite der Trickbetrüger Maik, auf der anderen Seite der Pfarrer, den er vorgibt, zu sein. Das bringt für einen Schauspieler viele Möglichkeiten mit sich und man kann sich richtig austoben. Es ist zudem eine Hauptrolle, was reizvoll ist, aber auch eine große Herausforderung darstellt. Es ist das Ziel, das man seit der Schauspielschule hat. Außerdem geht es um ein Thema, das polarisiert. Für mich sollten Weltreligionen im Jahr 2017 eine gewisse Modernität besitzen und man sollte seinen Nächsten so lieben, wie er ist. Es geht bei der Geschichte in der Serie vor allem um Werte wie Respekt voreinander und um die Gemeinschaft, in der man lebt. Es spielen aber auch Dinge wie der Missbrauch von Macht eine Rolle.