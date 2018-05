In den letzten vier Jahren wurden 25 Vereine mit 17 000 Euro durch das Spendenprogramm der Sparkasse Leverkusen unterstützt.

Leverkusen. In den vergangenen vier Jahren wurden 25 Vereine mit rund 17 000 Euro durch das Spendenprogramm Giro-Cents der Sparkasse Leverkusen unterstützt. Die Kunden der Sparkasse Leverkusen haben die Möglichkeit, mit Cent-Beträgen, Vereine und Institutionen in Leverkusen zu unterstützen. Das Besondere daran: Sie können selbst mitentscheiden, wer die Spende bekommt.

Nach einem Jahr endete am 30. April für fünf Leverkusener Vereine die fünfte Spendenphase. Die Kunden der Sparkasse Leverkusen haben in diesem Zeitraum mehr als 5700 Euro durch Cent-Beträge gesammelt. Die größte Summe gin an den Förderverein PalliLev mit rund 2670 Euro, gefolgt vom Verein „Hilfe tut Not“ mit rund 1675 Euro. Auch der Verein der Freunde und Förderer des matchboxtheaters, der Förderverein der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch und der DJK Quettingen freuten sich über Spenden.

Alle Vereine freuen sich über den Erlös aus Giro-Cents, mit dem sie kleine und große Projekte in ihren Vereinen umsetzen können. Das matchboxtheater verwendet den Erlös beispielsweise, um ihre Theaterbeleuchtung zu erneuern. „Der Verein der Freunde und Förderer des matchboxtheaters freut sich sehr über die rund 700 Euro an Spendengeldern, die wir aus dem Spendentopf von Giro-Cents erhalten haben“, sagt Claudia Wollenhaupt, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Wir planen, die fast 20 Jahre alte Theaterbeleuchtung zu erneuern und auf LED umzustellen. Da hierbei hohe Kosten entstehen werden, tut uns die finanzielle Unterstützung durch Giro-Cents sehr gut.“

„Giro-Cents tut den Leverkusener Vereinen gut“

Nach nun vier Jahren Giro-Cents nutzt die Sparkasse Leverkusen das Ende beziehungsweise den Start der neuen Spendenphase für ein Fazit. „Giro-Cents tut den Leverkusener Vereinen gut“, berichtet Rainer Schwarz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leverkusen. „Obwohl es monatlich für jeden Teilnehmer nur kleine Beträge sind, kommt für die Vereine eine große Summe heraus. Wir hoffen auf viele weitere Spender, damit die Vereine auch in Zukunft schöne Erlöse erzielen.“

In der neuen Spendenphase bis zum 30. April 2019 werden bei Giro-Cents die Lebenshilfe Leverkusen, der DRK-Kreisverband Leverkusen, der Sozialdienst katholischer Frauen Leverkusen, die Leverkusener Tafel und der Verein zur Förderung der Palliativmedizin am Klinikum Leverkusen begünstigt.