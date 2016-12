Burscheid/Leichlingen Vier Einbrüche an einem Tag

Burscheid/Leichlingen. Gleich vier Tatorte musste die Polizei am Donnerstag in Hilgen und Witzhelden aufnehmen. Um 17.30 Uhr überraschte ein Geschädigter auf dem Hammerweg die Einbrecher. Zunächst hörte er nur ein Klopfen an der Terrassentür und glaubte an seine Enkelkinder. Die Nachschau ergab eine böse Überraschung. Einbrecher hatten versucht, die Tür aufzubrechen und vorher die Bewegungsmelder gekappt. Der Geschädigte konnte nur hören, wie ein oder mehrere Täter flüchteten. Im Laufe des Abends meldeten sich dann drei weitere Geschädigte bei der Polizei. Zwischen 15 und 20.45 Uhr zerstörten Täter eine Scheibe auf der Straße Am Sieferbusch und erbeuteten Schmuck. In der Zeit von 19.15 bis 22.15 Uhr hebelten Täter eine Balkontür auf dem Buchenweg auf und flüchteten mit Bargeld.

Auf dem Heider Weg in Witzhelden lag die Tatzeit zwischen 6.15 und 19.30 Uhr. Die rückwärtige Terrassentür wurde aufgebrochen und Schmuck erbeutet. Red