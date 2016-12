Burscheid. Es war nur eine Anfrage am Mittwochabend im Verwaltungsrat der Technischen Werke Burscheid. Doch Manfred Liesendahl (SPD) gab das wieder, was viele Bürger denken: Er habe den Eindruck, dass deutlich mehr Bäume an der Griesberger Straße/Ecke Pastor-Löh-Straße der Kettensäge zum Opfer gefallen seien als ursprünglich vorgesehen. Bürgermeister Stefan Caplan teilte spontan diese Einschätzung. Auch der Stadt habe der Forstbetrieb zuvor eine deutlich kleinere Zahl an kranken Bäumen genannt. Genaue Zahlen gab es allerdings nicht.

Dennoch sagte der Bürgermeister dass die Bäume nicht blindlings gefällt worden seien. Insbesondere in den Wipfeln vieler Bäume hätten sich Erkrankungen gezeigt, die von unten nicht zu sehen gewesen seien. Aber auch viele Stämme seien durchgefault gewesen. Wie die Aufforstungsmaßnahmen aussehen werden, wurde nicht bekannt gegeben. hmn