Witzhelden spielt gegen Langenfeld, BVB II in Remscheid.

Rhein.-Berg. Kreis. Zwei Heimspielen steht in der Kreisliga B ein Auswärtsspiel gegenüber. Die Fußballer des BV Burscheid II müssen in Remscheid antreten, die Witzheldener Kicker treten nacheinander vor heimischer Kulisse an.

BV 1910 Remscheid II - BV Burscheid II. Am Sonntag um 12 Uhr sind die Akteure um Spielertrainer Thomas Vogel beim Tabellenzehnten in Remscheid gefordert. Mit einem Sieg wollen sich die Griesberger in erster Linie gegen die Verfolger, zu denen auch der kommende Gegner zählt, behaupten. Der Rückstand zu den vorderen Rängen ist für die Griesberger allerdings schon sehr angewachsen, mehr als eine Mittefeldplatzierung wird in dieser Runde für die BVB-Zweite wohl nicht herausspringen.

VfL Witzhelden - HSV Langenfeld II. Vor extrem wichtigen Partien stehen die Witzheldener Fußballer in den nächsten Wochen. Zum Ende der Hinrunde empfangen die Schützlinge von Trainer Oliver Heesen am Sonntag (14.30 Uhr) den Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten aus Langenfeld. Aktuell sind die beiden Teams nur durch einen Punkt voneinander getrennt. „Wir tun uns in der Regel immer gegen die Mannschaft, die mitspielen wollen, leichter. Dennoch gehen wir schon gewarnt in die Begegnung, denn der Gegner verfügt über richtig Qualität“, betont der Coach. Mit einem Sieg könnten die Höhendorfer nicht nur im Kontrahenten vorbeiziehen, sondern auch den Rückstand auf die Aufstiegsränge verkürzen. Nächstes Wochenende würde dann das so wichtige Duell mit dem Spitzenreiter TSV Aufderhöhe 2 stattfinden. „Wir wollen mit einem guten Gefühl aus dem Jahr gehen. Es wäre wichtig, weitere Siege einzufahren“, meint Heesen. Marcel Reichert hat sich einen Infekt eingefangen, Tim Hironimus und Oliver Kaschta sind aktuell angeschlagen. Bei Marcel Willms ist eine alte Verletzung neu aufgebrochen und verhindert ein Mitwirken. Yannik Albert kann noch nicht ins Geschehen eingreifen.

VfL Witzhelden II - VfB 06 Langenfeld. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt für die Reserve-Fußballer des VfL Witzhelden derzeit satte zwölf Punkte. „Wir haben uns noch lange nicht aufgegeben. Bis auf die Partie gegen den Tabellenführer SV Canlarspor hatten wir in jedem Spiel unsere Möglichkeiten. Von daher rechnen wir uns auch diesmal was aus“, erklärt Trainer Tim Prenzel, der am Sonntag (12.15 Uhr) mit seinem Team den Tabellenvierten aus Langenfeld empfangen wird. Die Gäste holten zuletzt fünf Siege aus den letzten sechs Partien, dennoch traut Prenzel seinem Team durchaus eine Überraschung zu. lh