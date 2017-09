Gegen den VfB 06 Langenfeld II setzt sich Witzhelden in einer einseitigen Partie mit 6:1 durch.

Witzhelden. Mit dem vierten Sieg in Folge befinden sich die Fußballer des VfL Witzhelden weiter auf dem Vormarsch. Gestern Nachmittag setzte sich die Mannschaft in der Kreisliga B gegen den VfB 06 Langenfeld II deutlich mit 6:1 (2:0) durch. „Zum Glück war diese Begegnung schnell entschieden“, sagte Trainer Oliver Heesen und sprach hinterher von einer ganz einseitigen Partie.

„Zum Glück war diese Begegnung schnell entschieden“

Trainer Oliver Heesen über ein einseitiges Spiel

Nach gerade einmal neun Minuten gingen die Platzherren schon mit 1:0 durch ein Eigentor des Gegners in Führung. Oliver Kaschta erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. „Wir waren in allen Bereichen absolut überlegen. Meine Jungs haben das in der zweiten Halbzeit super zu Ende gespielt“, zeigte sich der Coach zufrieden.

Daniel Struck glänzte mit einem Hattrick

Daniel Struck, gerade erst nach seiner Verletzung wieder genesen, avancierte mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 51. und 70. Minute zum besten VfL-Akteur. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang Philipp Strauß das letzte Witzheldener Tor, ehe den Langenfeldern doch noch der Ehrentreffer gelang. lh

VfL: Wannhoff, Reichert, Sachsse, Böhning, Strauß, D. Kaschta (46. Mandt), O. Kaschta, Kühl, Strigari, Struck, J. Fischer (77. Baron).