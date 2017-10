Die Kinder des Awo-Familienzentrums an der Höhestraße wurden gestern von der Verkehrswacht fit für die dunkle Jahreszeit gemacht. In Kooperation mit der Stadt erhielten sie grelle Warnwesten und Reflektoren, die an der Kleidung befestigt werden können. Bereits in den vergangenen Tagen waren die Mitarbeiterinnen der Verkehrswacht an weiteren fünf Kitas in Burscheid mit der Aktion „Funkeln im Dunkeln“ unterwegs. „Die Kinder sind viel zu häufig gerade in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit mit dunkler Kleidung unterwegs“, erläutert Natascha Löffler von der Verkehrswacht. „Sie wissen nun, dass sie mit heller Kleidung viel besser gesehen werden.“ Beim Blick in eine Black-Box hatten sie zuvor den Unterschied zwischen einem schwarzen Püppchen und einem grellen aus Papier erkannt. Oma Gertrud Rölle, so der Name der dunklen Gestalt, hob sich selbst beleuchtet kaum vom dunklen Hintergrund ab. Verkehrswacht und Stadt hoffen nun, dass die Kinder die Botschaft nach Hause tragen und die Eltern dazu anhalten, ihnen helle Kleidung anzuziehen und die grellen Warnwesten zu tragen. Im kommenden Jahr sollen die Verkehrssicherheitsaktionen mit den Schulen und Kitas in Burscheid weiter fortgeführt werden. hmn/Foto: Siewert