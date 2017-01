Verkehrsführung am Raiffeisenplatz ändert sich

Burscheid. Die Arbeiten am Raiffeisenplatz werden voraussichtlich, ab kommenden Montag, 9. Januar, wieder aufgenommen. Dann ändert sich ab Montag sofort die Verkehrsführung am Raiffeisenplatz. Die Zufahrt von der Bundesstraße B 51 wird weiter in Richtung Wermelskirchen verlegt und der Raiffeisenplatz für den motorisierten Verkehr ungefähr in der Mitte gesperrt. Das hat zur Folge, dass der Raiffeisenplatz teilweise nur über den Sportplatzweg erreicht und verlassen werden kann, der andere Teil nur über die B 51. Die Einbahnstraßenregelung für den Sportplatzweg wird aufgehoben – es ist mit Begegnungsverkehr zu rechnen. Diese Verkehrssituation soll bis Anfang April bestehen bleiben. Red