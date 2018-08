Die Betondecke des Praetoriums unter dem Rathaus wird untersucht. Bei den Probebohrungen wurden Risse entdeckt.

Köln. Der Bau des „Museum im Quartier“ (MiQua) geht voran. Während bereits das vierte von elf Deckenfeldern für den Neubau des „LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln“ in Arbeit ist, wird in direkter Nachbarschaft die alte Betondecke einer zweiten archäologischen Ausgrabungsstätte freigelegt und teils geöffnet. Sorgen bereitet den Fachleuten, dass diese mürbe ist und Risse enthält.

Das Praetorium wird mit der Archälogischen Zone verbunden

Die Spannbetondecke über dem römischen Statthalterpalast Praetorium wird derzeit in ihrer Substanz untersucht, um sie später übergangsfrei an die neu gegossenen Decken des „MiQua“ anschließen zu können. Die historischen und die neuen Betondecken sollen verbunden werden, damit sie später einen gemeinsamen Museumsrundgang überbrücken. Die Ausstellungsfläche wird zusammen mehr als 6000 Quadratmeter betragen. Die Spannbetondecke stammt aus dem Jahre 1954 und steht unter Denkmalschutz.

Damit dieser Zusammenschluss möglich wird, müssen die bestehenden Decken genau untersucht und gegebenenfalls ertüchtigt werden. Dazu werden beispielsweise Proben entnommen, die Aufschluss über den Zustand und die Eigenschaften des Betons geben. Diese Proben werden von einem unabhängigen Labor untersucht sowie durch einen Gutachter bewertet und dokumentiert. Die Betonkernbohrungen zur Gewinnung der Proben finden im Innenhof des Spanischen Baus des Rathauses sowie vor der Treppe zum Haupteingang statt. Im Frühjahr 2019 sollen die Rohbauarbeiten für den Bau des „MiQua“ abgeschlossen werden.

Mit Bohrungen wird die Spannbetondecke untersucht

Die alte Spannbetondecke über dem Praetorium im Innenhof des Spanischen Baus wird an vier Stellen freigelegt. An diesen Stellen werden, unter anderem mit einem Kernbohrgerät, Bohrkerne und Bohrmehlproben aus der Betondecke entnommen. In dem Labor des Kölner Instituts für Baustoffprüfung und Baustofftechnologie an der Technischen Hochschule Köln werden die Proben anschließend analysiert sowie abschließend durch Björn Siebert, der auch Professor für das Lehrgebiet Baustoffe an der Technischen Hochschule Köln ist, hinsichtlich charakteristischer Eigenschaften bewertet.

Bei der Sanierung des Innenhofs des Spanischen Baus wurde nach Einrichtung der Baustelle zuerst der Schalenbrunnen mit Mosaiken von Olaf Höhnen aus dem Jahre 1956 demontiert und danach der Pflasterbelag mit seinem Unterbau zurückgebaut. Die alten Natursteinplatten der Treppe im Innenhof wurden nummeriert und eingelagert, um sie später wieder einzusetzen. Beim Einbau werden auch die Dichtung und Dämmung der Stahlbetondecken des Spanischen Baus erneuert.