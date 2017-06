Bei einer Streifenfahrt auf der Balkantrasse haben am Mittwoch Polizisten bemerkt, dass mit sinnloser Gewalt Zaunelemente zerstört worden sind. Mehrere Meter entlang der Trasse hängen die Balken – vermutlich durch Tritte zerstört – herunter. Auf einem Wegschild ergänzten Schmierfinken das Wort „Eggers Weg“ durch den Buchstaben N – „Neggers Weg“. Die Verursacher nutzen dafür wasserfeste Farbe. Die Sachbeschädigung wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Auch in Höhe Müllersbaum an einer Mauer wurde sich „ausgetobt“. Dort wurden auch Hakenkreuze aufgesprüht – allerdings nach links, nicht nach rechts abgewinkelt. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0 22 02/205 0. hmn/Foto: Doro Siewert