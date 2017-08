Sicher ist sich Hinger von Tui aber da auch nicht. Selbst Ägypten werde noch angeflogen, ebenso wie die Türkei, obwohl die Nachfrage schon zurückgegangen sei, sagt sie. Gleichzeitig seien auch die Kapazitäten der Reiseveranstalter gekürzt worden. Ob man dort trotzdem noch sicher einen Platz finden könne? Kann Hinger nicht sagen. In Zeiten, in denen jeder von zu Hause buchen könne, müssen die Angebote minütlich betrachtet werden und spontan gebucht, sagt sie. Also am besten beim Besuch des Reisebüros.

Als Alternative sieht sie Länder wie die Türkei, Ägypten und Tunesien. Die würden fast gar nicht mehr nachgefragt. Da gebe es also auch die größten Kapazitäten für Kurzentschlossene, so Lenhart.

Burscheid. Dass der typisch deutsche Sommer bisher ein schöner Sommer war, würden nicht alle unterschreiben. Am Ende sind die Erwartungen an die warmen Monate und vor allem die Ferien dann doch zu hoch gesetzt, als das Wetter da mithalten könnte und für richtiges Sommer-Feeling sorgen würde. Ab und zu ist es sonnig und warm, oft aber bewölkt, häufig regnet es. Der Sommer bei uns ist immer eher durchwachsen. Für Sonnenanbeter oder auch nur solche, die sich konstant gutes Wetter wünschen, ist das nichts.

Die Einschätzungen ähneln sich und passen zum Trend. Denn Urlauber meiden etwa Ägypten schon länger wegen der Sicherheitsbedenken – die noch einmal verstärkt worden sein dürften nach dem Messerangriff in Hurghada mit zwei toten deutschen Frauen. Das Auswärtige Amt weist schon länger in den Reise- und Sicherheitshinweisen auf die Gefahr von Anschlägen hin, die sich auch gegen Ausländer richten können.

Auch die Türkei ist kein häufiges Reiseziel der Deutsche mehr. Laut einer Statistik des Tourismusministeriums in Ankara reisten in diesem Jahr bis einschließlich Mai knapp 864 000 Deutsche in die Türkei. In den ersten fünf Monaten 2016 waren es noch 1,16 Millionen gewesen, im selben Zeitraum 2015 sogar 1,55 Millionen. Die Gründe sind vielfältig: Angst vor Terror, Kritik an Erdogan und Sorge um die politische Situation. Außenminister Sigmar Gabriel warnte sogar, „dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind“. Klar, dass da viele Buchungen ausbleiben.

Umso besser läuft es dafür für Länder wie Griechenland, die davon profitieren, wenn die Konkurrenz wegbricht – wie beide Reisebüros vor Ort bestätigen.

Last-Minute an den Strand – oder eine Alternative suchen

Ganz abhaken muss aber den Urlaub in der Sonne nicht. Es gilt: nachfragen. Immerhin hängt im Tui-Reisebüro noch ein großer Hinweis: „Last Minute“. Es gibt also noch Urlaub auf den letzten Drücker – auch Reisen in der Sonne.

Wer weniger volle Strände sucht, aber dafür etwas mehr Kultur, für den hat Christiana Hinger eine Empfehlung: Kreuzfahrten. Vor allem die durch Nordeuropa hätten noch Luft nach oben, was die Nachfrage angeht –böten aber viele interessante Zwischenstopps in Skandinavien oder Amsterdam und Städte in England. Und dass es dort weniger Sonne gebe, lässt sie nicht gelten: „Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel“, sagt sie.