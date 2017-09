Im Theater am Dom stehen Joachim H. Luger und Simone Rethel beim Stück „Wir sind die Neuen“ auf der Bühne.

Im Stück „Wir sind die Neuen“ dreht sich alles um eine Wohngemeinschaft. Haben Sie selbst auch WG-Erfahrung?

Joachim H. Luger: Meine heftigste WG-Erfahrung hatte ich in Lübeck. Ich war dort in einer Wohngemeinschaft mit sechs Parteien. Wir hatten nur eine Küche, eine Dusche und einen Klingelknopf. Wer angeklingelt wurde, ergab sich aus der Häufigkeit des Klingelns. Oft stürmten alle zur Tür, nur derjenige, der gemeint war, fehlte. Das hatte uns damals mächtig genervt. Auch die Küche war ziemlich chaotisch, denn spülen wollte keiner. Ansonsten ging es in der 68er-Zeit ziemlich lustig und auch manchmal wild zu. Zwischenmenschliche Kontakte waren sehr angesagt. Manchmal ist auch schon mal eine Dame von ihrem Freund geflohen und hat bei einem anderen Bewohner Schutz gesucht – ähnlich wie bei uns im Stück.

Simone Rethel: Ich habe keine WG-Erfahrung. Das Maximum war zu zweit mit einer Freundin in einer Wohnung. Es hat sich einfach nicht ergeben, obwohl ich sehr gerne mit Menschen zusammen bin. Aber ich war jetzt im Urlaub mit zwölf Freunden unterwegs, das hat sehr gut funktioniert. Man muss da aber auch etwas tolerant sein.

Könnten Sie sich vorstellen wie im Stück in eine Alters-WG zu ziehen?

Luger: Ich habe einen großen Freundeskreis im Ruhrpott und wir treffen uns oft samstags zum Essen in einem Restaurant. Da haben wir schon ernsthaft über diese Idee nachgedacht, aber bislang gibt es zu viele Einzelinteressen und eine vernünftige Lösung haben wir noch nicht gefunden.

Rethel: Noch besser als eine Alters-WG ist wie im Stück das Zusammenleben von Jung und Alt. Früher war das ja vor allem auf dem Land im Mehrgenerationenhaus ganz normal. Da hatten die alten Leute noch Aufgaben und wurden nicht ins Heim gebracht, wo nur noch Bedienung und Langeweile angesagt ist. Das beschleunigt den geistigen und körperlichen Verfall rapide.

„Früher war das Zusammenleben von Alt und Jung vor allem auf dem Land im Mehrgenerationenhaus ganz normal.“

Simone Rethel