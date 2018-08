Da musste im Erzählcafé nur ein Name fallen und alle wussten auf Anhieb Bescheid: Settchen Strutz bleibt unvergessen.

Burscheid. Wenn es unter den agilen Burscheider Senioren auch nur noch wenige Bewohner gibt, die als originelle Personen mit gediegenem Witz und eigenem Kopf allgemein als „Original“ bekannt sind, erinnern sich ältere Burscheider noch sehr deutlich an die skurrilen und liebenswürdigen Marotten früherer Burscheider Originale.

Das Erzähl-Café im Seniorenheim unter dieses Thema zu stellen, war ein weiterer Glücksgriff der Initiatoren des Seniorenbeirats der Stadt. Nach der Begrüßung durch Barbara Sarx, als Vorsitzende des Seniorenbeirats, übernahm der Ur-Burscheider Klaus Hopstätter (81) das Mikrofon. Aus seinen reichbestückten Unterlagen brauchte er nur einen Namen in die Runde zu werfen: „Settchen Strutz“.

Unvergessen der Korb mit den köstlichen Berliner Ballen

Viele der Anwesenden hatten die adrette, agile Frau mit einem Korb voller Berliner Ballen am Arm noch persönlich erlebt. Die Fußballer am Griesberg kauften ihr für ein paar Groschen Entgelt gerne ihre süßen Gebäcke ab, später auch Eis und türkischen Honig. Sie fuhr sogar mit, als die Burscheider in Wipperfürth spielten und hatte für „ihre“ Sportler hundert belegte Brötchen im Gepäck!

Neben dem originellen, geschäftstüchtigen „Settchen“ – Lisette Strutz, gab es in den Jahrzehnten von 1940 bis Ende der siebziger Jahre Burscheider Originale vergleichbarer Art. So auch Emil Pieper. Er war bekannt als „freier“ Verkäufer jeder Art von Gegenständen -und wie es unter de Hand hieß, ab und zu mit „gefundenen“ Hundewelpen.

Alles transportierte er in einem großen Jutesack. Dass er dieses, jetzt leere, grobe Stück einmal einem jungen, weiblichen Fahrgast im „Balkan-Express“ anbot, damit ihren Minirock zu verlängern, ist nur eine der vielen Histörchen um seine Person.

Ob ihn sein Pastor bei der Taufe des elften Pieperkindes wirklich ermahnte: „Emil, jetzt ist aber Schluss! Jetzt wird endlich geheiratet!“?

Einige Originale der Gegend bekamen ihr Image durch eine treffenden Spitznamen. Bei dem Klinkenputzer mit Haushaltsartikeln im Bauchladen vergaß man seinen Rufnamen und sagte nur: „Da kömmt der „Falldoor“ – unverhofft fiel er mit der sprichwörtlichen Tür ins Haus und fragte eindringlich: Brukkt är jet?“.

Manchmal genügt ein einziger Vorfall, um einen originellen Charakter zur Gänze einzustufen. Als der trinkfreudige Rudolf Sauer bei Nacht seinen Heimweg nach Kämersheide nicht fand, bat er den Himmel um einen weiteren Blitz als Leuchte. Leider wurde er nicht erhört, so entfuhr ihm das derbe: „Dann l.m.a.A.“ Im nächsten Moment saß er bis zum selbigen im angeschwollenen Bach und korrigierte sich: „So war dat nich gemeent.“