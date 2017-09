Am 24. November wird im großen Ballsaal des Maritim-Hotels das Jubiläum mit vielen Stars gefeiert.

Köln. „In Afrika haben zehn Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser – dabei ist das doch ein Menschenrecht. Wenn man die Augen aufmacht und überlegt, wie gut es uns hier geht, muss man bereit sein zu teilen“, sagt Schauspielerin Marie-Luise Marjan – seit Jahrzehnten ist sie im Einsatz für die Hilfsorganisation Unicef. „Sie sind hier meine vierte Oberbürgermeisterin in Köln. Angefangen hat es mit Norbert Burger“, erklärt Marjan der amtierenden OB Henriette Reker.

Seit 15 Jahren findet die Unicef-Gala im Ballsaal des Maritim-Hotels am Heumarkt statt. Organisiert und moderiert wird sie vom früheren Pressechef der Commerzbank, Heribert Klein. Sein ehemaliger Arbeitgeber ist einer der wichtigsten Unterstützer der Gala. In diesem Jahr wird sowohl Geld für notleidende Kinder in Afrika als auch für Kinder in Köln, die in Not geraten sind, gesammelt. Die diesjährige Gala findet am 24. November am 19 Uhr statt.

„Jeden Tag erreichen uns Nachrichten, die bei uns Entsetzen verursachen. Da ist es wichtig, im Engagement nicht nachzulassen und das weltweit wie auch vor Ort in der eigenen Stadt“, sagt Reker. Unterstützt werden in Afrika Kinder in den Ländern Kenia, Angola, Mosambik und Äthiopien. Dazu kommen Kölner Projekte.

Der diesjährige Unicef-Song „Come Make A Little Step Of Peace“ stammt von den Höhnern und wird erstmals in Englisch und Kölsch gesungen. Auf der Bühne präsentieren sich in diesem Jahr auch junge Nachwuchskünstler: Noel André Lunguana und Lina Kuduzovic waren Finalisten bei der Show „Voice Kids“ in den Jahren 2016 und 2017.

Zu den Stars des Abends gehören der Big-Soul-Star Juanita Harris aus San Francisco, David A. Tobin, Soul-Röhre Deborah Woodson und James-Brown-Saxofonist Sir Waldo Weathers. Mit dabei sind auch die französische Grand-Prix-Siegerin Candice Paris, der musikalische Direktor des Grand Musical Theaters Paris, John Florencio und Musical-Weltstar Stephanie Reese.

Der Eintritt pro Person kostet 75 Euro. Der Vorverkauf läuft über die Commerzbank, Dirk Kärgel, Tel. 0211/827-2401.