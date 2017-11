Leverkusen. In der 3. Liga West mussten sich die Juniorelfen der HSG Blomberg-Lippe II unglücklich mit 28:29 (14:14) geschlagen geben. Es war bereits die vierte denkbar knappe Niederlage in dieser Saison für die Mannschaft von Kerstin Reckenthäler und Steffi Osenberg. Das Team aus Ostwestfalen trat in Leverkusen gleich mit vier Bundesligaspielerinnen an.

Das Leverkusener Team fand gut ins Spiel, die 3:2:1-Deckung stand. Über 6:3, 7:4, 9:6, 10:6 und 11:7 führten die Gastgeberinnen. Doch die Gäste holten Tor um Tor auf und verkürzten durch Celine Michielsen auf 12:13, Mareike Thomaier erzielte im Gegenzug das 14:12. Doch Munia Smits sorgte mit einem Doppelschlag für den 14:14-Halbzeitstand.

Nach der Pause setzten sich die Gäste mit über 19:16, 23:19 und 24:20 ab. In der 42. Minute – beim Spielstand von 22:19 – waren die Juniorelfen in doppelter Überzahl, doch man nutzte dieses Überzahlspiel nicht. Die Gäste überstanden diese Phase gut und gewannen sie mit 2:1. Die Juniorelfen kämpften sich zurück und kamen durch Jennifer Souza in der 56. Minute zum 25:26-Anschlusstreffer. Wenig später gelang Jule Killmer mit einem Doppelschlag sogar der 27:27-Ausgleichstreffer. Doch Kathrin Pichlmaier gelangen in der Schlussphase zwei Treffer, Jennifer Souza gelang nur noch der zwischenzeitliche 28:28-Ausgleich. Am Ende mussten sich die Juniorelfen mit 28:29 geschlagen geben.