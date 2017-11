Vier Unbekannte erbeuten Bargeld in unbekannter Höhe.

Leverkusen. Am Donnerstagabend haben vier Maskierte einen Supermarkt in Leverkusen-Quettingen überfallen. Die Männer bedrohten zwei Angestellte (26, 38) mit einem Beil und erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Kurz vor 22 Uhr stürmten die Unbekannten in das Geschäft auf der Schlebuscher Straße. Einer der Angreifer war mit einem Beil bewaffnet. Das Quartett zwang die Angestellten zur Übergabe von Bargeld und flüchtete anschließend mit einem dunklen Pkw über die Borsigstraße in Richtung Fixheider Straße. Die dunkel gekleideten Räuber hatten ihre Gesichter unter Sturmhauben verborgen.

Ermittlungen ergaben, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Mönchengladbacher Autokennzeichen als gestohlen gemeldet sind. Weiterhin prüfen die Beamten einen Zeugenhinweis, nachdem der fremde Wagen bereits am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in Tatortnähe gestanden haben soll. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den unbekannten Männern oder dem Fluchtfahrzeug machen? Wer hat im Bereich des Tatorts etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter Telefon 02 21/ 22 90 angenommen.