Über das Älterwerden – und viel mehr

Kulturverein Burscheid präsentiert „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ im Megafon.

Burscheid. Das Kleine Theater Bad Godesberg und das Schlosstheater Neuwied zeigen am Samstag, 25. März‚ „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ ab 19.30 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Megafon an der Montanusstraße.

Der Kulturverein Burscheid präsentiert damit in seiner dritten Veranstaltung ein Schauspiel von Alfred Uhry. Zum Inhalt: Boolie Werthan hat ein echtes Problem. Was macht man, wenn die 72-jährige Mutter, eine ansonsten noch rüstige Dame, den brandneuen Wagen mit Schwung in Nachbars Garten setzt? Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Aber was nun? Boolie beschließt, einen Chauffeur zu engagieren. Der farbige Hoke Colburn ist mit seinen 60 Jahren auch nicht mehr der Jüngste, aber vielleicht macht gerade das die beiden zu einem Team. Soweit der Plan.

Miss Daisy ist von dieser Idee überhaupt nicht angetan. Gegen ihren Willen wird ein Chauffeur angestellt. Und dann auch noch ein Schwarzer. Der geduldige Hoke hat schon viel in seiner langjährigen Dienstzeit erlebt, aber die starrköpfige Dame Miss Daisy ist durchaus eine große Herausforderung.

Die Regie führt Andreas Lachnit. Darsteller sind Dagmar von Kurmin, Pierre Sanoussi-Bliss und Karl-Heinz Dickmann.