Team von Sladakovic besiegt Tabellenführer.

Witzhelden. In beeindruckender Verfassung präsentierten sich die Handballer des TV Witzhelden. Im Spitzenspiel besiegte die von Braco Sladakovic trainierte Mannschaft den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Aufderhöhe II mit 31:26 (15:9) und zog damit am direkten Konkurrenten vorbei. „Ich bin super glücklich über diesen Auftritt. Wir haben vor eigenem Publikum richtig tolle Werbung betrieben“, berichtete Sladakovic hoch erfreut.

Von Anfang an setzten sich die Höhendorfer gleich ab und behaupteten fortan den Vorsprung. Jonas Kühl zog auf der Spielmacherposition gekonnt die Fäden und Torhüter Kai Wolfschläger entschärfte eine Reihe von schweren Bällen.

Coach sieht Verbesserungsmöglichkeiten

In Durchgang zwei kam der letztjährige Landesligist noch einmal gefährlich auf, doch die Hausherren behielten die Nerven und brachten den Vorsprung über die Zeit. „Wir haben uns in der Schlussphase nicht gut angestellt. Als der Gegner mit offener Manndeckung agiert hat, da haben wir uns zu wenig bewegt. Und das muss man künftig besser machen“, sagte der Coach, der jedoch mit seiner Mannschaft den Erfolg in vollen Zügen genoss.

TVW: Wolfschläger, Kazinski; J. Kühl (10/6), Adam (7), Mrosek (5), Körner (3), F. Kühl, M. Schmidt, S. Sladakovic (alle 2), Würz, Metzinger, M. Mauritz.