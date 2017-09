Personalsorgen zum Liga-Auftakt.

Witzhelden. Nach der gut verlaufenen Vorbereitungsphase hatten sich die Handballer des TV Witzhelden eigentlich einiges für den Start in die neue Bezirksliga-Saison vorgenommen. Die neuformierte Mannschaft von Trainer Braco Sladakovic wollte sich gleich um die vorderen Plätze bemühen.

„Daraus wird aber erst einmal nichts, zumindest im ersten Spiel werden wir kleinere Brötchen backen müssen“, erklärt Sladakovic, dem nur eine Rumpftruppe zur Verfügung steht, wenn es am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den HC Wermelskirchen I gehen wird. Die beiden Leistungsträger Jonas Kühl und Christian Körner haben sich in den Urlaub verabschiedet. Alexander Resl hat sich aus persönlichen Gründen komplett abgemeldet, dazu plagen sich Sasa Sladakovic und Marius Schmidt mit Blessuren herum.

„Das sind für uns schon wirklich erhebliche Einschränkungen. Dennoch wollen wir natürlich das Beste aus dieser schwierigen Situation machen“, sagt Sladakovic, der dennoch auf einen guten Start in die neue Runde hofft. Immerhin hat seine Truppe auch in den vergangenen Wochen trotz einiger Probleme gute Leistungen gebracht. Und wie in der Vergangenheit bauen die Höhendorfer auf den Heimnimbus, mit den Fans im Rücken kann vielleicht auch das Unmögliche möglich gemacht werden. lh