TVW hat drei Auswärtsspiele in Folge zu bewältigen.

Witzhelden. Drei Auswärtsspiele haben die Handballerinnen des TV Witzhelden nun in Folge zu absolvieren. Der Verbandsliga-Aufsteiger ist am Samstag (18 Uhr) beim Tabellenachten SSV Gartenstadt zu Gast, danach stehen die Duelle beim Zehnten HG Kaarst/Büttgen und beim Sechsten Eintracht Duisburg auf dem Programm. Die Begegnung in Duisburg ist bereits der zweite Versuch, vor zwei Wochen musste das Aufeinandertreffen wegen einem undichten Hallendach bereits in Halbzeit eins abgebrochen werden.

„Ich hoffe, dass wir in unserem Fahrwasser bleiben werden“, meint Trainer Sascha Pauly, der auf eine erneute Vollgas-Veranstaltung setzt. Im letzten Spiel setzten sich die „Turmladies“ deutlich mit 30:21 gegen die HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden durch. „Da hat man den Unterschied gesehen, wenn wir konsequent und konzentriert zur Sache gehen“, so Pauly weiter. Die Hoffnung auf einzelne Rückkehrerinnen besteht. Die besten Comeback-Chancen besitzt im Moment Katharina Esch. Ines Heimann, Kathrin Frielingsdorf und Lidija Hepp werden erst mal noch weiterhin zuschauen müssen. Außenspielerin Sarah Rann ist privat verhindert, dafür rücken die Nachwuchsspielerinnen Antje Schmitz und Luisa Lubberich in den Kader mit auf. lh