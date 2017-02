Trainer Malischke verlässt den BV Burscheid

Burscheid. Werner Malischke, Trainer des Kreisligisten BV Burscheid, verlässt den Verein überraschend zum Saisonende. Er trainiert künftig den Fußball-Bezirksligisten Dabringhauser TV. Anstelle von Acar Sar, der zum Saisonende seinen Abschied angekündigt hat, übernimmt Malischke.

„Er war unser Wunschkandidat“, erzählt Abteilungsleiter Markus Leonhardt über den aktuellen Trainer des BV Burscheid. Mit diesem hätten die Dabringhausener in den vergangenen Tagen Gespräche geführt und seien sofort auf einen Nenner gekommen. „Wir waren uns sehr schnell einig“, berichtet Leonhardt. Dagegen hatte Malischke noch im November im Interview mit dem BV wortwörtlich gesagt: „Ich verfolge die Rückkehr in die Bezirksliga, am liebsten natürlich mittelfristig. Die Mannschaft hat eine tolle Perspektive.“ fab