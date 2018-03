Kerpen. Die Polizei hat am Montagmorgen einen toten Säugling in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kerpen gefunden. Als Täter stehen die Eltern unter Verdacht.

Wie die Beamten mitteilen, bestätigte ein Obduktionsbericht, dass das Baby unter Gewalteinwirkung gestorben ist. Verdächtigt werden die junge Mutter (22) und der Vater (47) – gegen die Eltern wurde ein richterlicher Haftbefehl wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Totschlags erlassen. Außerdem dauern die Ermittlungen der Mordkommission an. red