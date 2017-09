Noch immer ist nicht genau klar, wie es zu dem tödlichen Arbeitsunfall an der Talbrücke Lambertsmühle kommen konnte.

Burscheid. Noch immer ist nicht genau klar, wie es zu dem tödlichen Arbeitsunfall an der Talbrücke Lambertsmühle kommen konnte. Am 29. März hatte sich dort eine Arbeitsplattform gelöst und einen 54-jährigen Arbeiter 15 Meter mit in die Tiefe gerissen. Der Mann starb noch vor Ort. Die Ermittler der Kripo in Bergisch Gladbach haben einen ersten Bericht an die Staatsanwaltschaft nach Köln geschickt, darin aber auch um ein Expertengutachten ersucht, um Details zu klären: Klar ist demnach nicht, warum sich die Befestigung der Arbeitsplattform lösen konnte. Nach Angaben eines Sprechers der Kreispolizeibehörde könne es noch Monate dauern, bis ein abschließendes Ergebnis vorliege. hmn