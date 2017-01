Burscheid Tödlicher LKW-Unfall: A1 gesperrt

Burscheid. Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen bei einem schweren Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Leverkusen ums Leben gekommen. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem NSU Ro 80 auf der mittleren Spur unterwegs und etwa 500 hinter der neuen Blitzeranlage auf die rechte Spur gewechselt.

Dort prallte er gegen das Heck eines schweren Lastwagens am Stauende. Der Mann starb in seinem Fahrzeug, auch das Team eines Rettungshubschraubers, der auf der Autobahn gelandet war, konnte nicht mehr helfen. Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde sowohl an der Anschlussstelle Burscheid als auch an der Abfahrt Wermelskirchen von der Autobahn geführt.