23-Jähriger ist Botschafter des Wettbewerbs.

Köln. Tobias Blum wird am 7. Oktober beim Rhein-Energie-Marathon sein Debüt auf der Marathondistanz geben. Der für die LC Rehlingen startende Blum konnte im vergangenen Jahr den Halbmarathon in Köln mit einer Zeit von 1:05:42 Stunden gewinnen.

Nachdem er in diesem Jahr krankheitsbedingt den Start bei einem Frühjahrsmarathon absagen musste, und damit sein Traum einer Teilnahme bei der Leichtathletik-EM in Berlin platzte, ist der Köln-Marathon-Botschafter nun wieder fit und zurzeit im einem Trainingslager in St. Moritz in Österreich. „Im Moment bin ich voll im Plan und peile eine Zeit um die 2:16:30 Stunden an. Das wird auf der schnellen Strecke in Köln absolut möglich sein“, gibt sich Tobias Blum selbstbewusst.

Eine Probe seines Könnens lieferte der 23-Jährige im Juni beim Halbmarathon in Hamburg ab, als er als schnellster Deutscher in 1:04:38 Stunden ins Ziel lief und damit gut gerüstet für seine Teilnahme in Köln scheint. „Er ist ein gutes Beispiel für unsere Athletenförderung. Wir möchten junge Talente zu Marathonläufern entwickeln und daher unterstützen wir ihn auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen 2020,“ sagt Race Director Markus Frisch.