Vom 6. bis zum 16. November kommen zahlreiche Topstars an den Rhein. Tim Bendzko (l.) kommt am 4. November nach Leverkusen. Am 9. November kehren Kool & The Gang nach 15 Jahren zum Festival zurück. Tim Bendzko (l.) kommt am 4. November nach Leverkusen. Am 9. November kehren Kool & The Gang nach 15 Jahren zum Festival zurück. Maceo Parker gehört zu den Stammgästen des Festivals. Michael Patrick Kelly ist erstmals bei den Jazztagen zu Gast. Tim Bendzko (l.) kommt am 4. November nach Leverkusen. Am 9. November kehren Kool & The Gang nach 15 Jahren zum Festival zurück. Leverkusen. Zum 38. Mal finden in diesem Jahr die Leverkusener Jazztage statt. Das international besetzte Festival genießt unter Fans, Musikern und Kritikern ein außerordentliches Renommee. Mit mehr als 200 internationalen und nationalen Musikern und über 25 000 Besuchern jährlich ist es einer der Höhepunkte im nationalen und internationalen Festival-Kalender. Die bekannten Spielorte sind das Forum, der Scala Club, das Topos, der Sensenhammer und seit 2016 das Erholungshaus. Auch die Förderung des musikalischen Nachwuchses wird im Zuge des „future sounds“ Wettbewerbs weiterhin groß geschrieben. Mit Hilfe der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West feiert der Wettbewerb in diesem Jahr bereits das zehnjährige JBestehen. 2016 ist auch die Bayer Kultur aktiv in die Förderung des Nachwuchses eingestiegen. Sie ermöglicht einem Finalisten die professionelle Aufnahme einer CD in einem Tonstudio. Das musikalische Programm der Jazztage ist breitgefächert. Vom Solokünstler bis zur Big Band, vom Jazz bis zum Pop, Rock, Funk und Soul sind alle Formationen und Genres vertreten. Vor genau 15 Jahren waren Kool & The Gang das letzte Mal zu Gast in Leverkusen. Nun kehren die Musiklegenden am 9. November zurück ins Forum. Das Festival wird am 4. November von Tim Bendzko eröffnet. Mit „Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer“ hat Tim Bendzko 2014 eine Konzertreihe ins Leben gerufen bei der er in ausgewählten bestuhlten Locations seine Songs im familiären Rahmen präsentiert. In diesem Jahr zählt auch das Forum dazu. Max Giesinger wird am Tag darauf mit seiner „Roulette Tour“ bei den Jazztagen einen Zwischenstopp einlegen. Der erste richtige Jazz-Tag wird am 6. November mit dem 25-jährigen Bestehen des Labels ACT zelebriert. ACT hat mehrere Gewinner des „future sounds“-Wettbewerbs unter Vertrag genommen: Three Fall, Jan Prax Quartett, Jin Jim und MoBlow. Zum Jubiläum werden drei wichtige Weggefährten des Labels auf der Forum Bühne auftreten: Nils Landgren Funk Unit, Wolfgang Haffner & Band sowie Julian und Roman Wasserfuhr. Der 7. November steht ganz im Zeichen des „Rock“. Mit Gov’t Mule um Gitarrist Warren Haynes wurde eine Legende verpflichtet. Bekannt wurde Haynes als langjähriges Mitglied der Allman Brothers Band. Außerdem spielen der zweifache Grammy Award Preisträger Albert Lee und die Bluesrock Band The Brew.

Superbass IV heißt es am fünften Festivaltag und da darf ein Bassist und guter Freund des Festival nicht fehlen: Marcus Miller. Jeder Auftritt mit talentierten jungen Musikern, ist ein Ereignis im eigenen Universum, das sich zwischen Funk, Soul und dem heutigen Jazz bewegt. Miller ist ein Schöpfer, Produzent, Multiinstrumentalist und obendrein ein produktiver und unkonventioneller Komponist. Die zweite Künstlerin des Abends Kinga Glyk ist das Internet Phänomen schlechthin. Was andere im Pop und Mainstream Bereich bereits vorgemacht haben, ist im Jazz beispiellos - Kinga Glyk die europaweit größte Jazz-Sensation in den sozialen Netzwerken. Eröffnet wird der Abend von der „future sounds“-Gewinnerband aus dem Jahr 2016, Bilderband. Eine weitere enge Freundschaft hat sich in den letzten Jahren zwischen der WDR Big Band und Maceo Parker entwickelt. Schon zweimal ist das Publikum in den Genuss dieser Koalition gekommen. In der Funk & Soul Night am 10. November präsentieren sie das Projekt „From Maceo With Love“. Weitere Formationen dieses Abends sind Pbug und Kennedy Administration. Die Gruppe Pbug ist ein Konglomerat aus Musikern von Incognito, Level 42 und der bekannten Acid Jazz Szene Englands. Der letzte Festivalabend im Forum am 11. November vereint unter dem Titel „Meeting Point“ zwei Superstars: Caro Emerald und Michael Patrick Kelly. Emerald nahm 2007 „Back It Up“ als Demo auf. Als sie den Song im Folgejahr das erste Mal bei einem lokalen niederländischen Fernsehsender aufführte, war es wie eine Explosion der Szene. Zuschauer riefen an und schrieben Mails um zu erfragen wer das wundervolle Mädchen mit dem tollen Song sei und fragten wo sie die Musik kaufen können. Auf der Bühne schwärmt Caro Emerald von ihrem Leben im Rampenlicht, schafft es mit ihren Liedern aber auch, dem Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Der zweite Künstler dieses Abends heißt Michael Patrick Kelly. Kaum ein Musiker hat eine so faszinierende Lebensgeschichte, wie Michael Patrick Kelly. Mit der Kelly Family wurde er vom Straßenmusiker zum Stadion-Act. Vom Kinderstar entwickelte er sich zum „Music-Man“ und Produzenten der Band. Paddy schrieb einen Großteil der Songs, wie den Welthit „An Angel“.