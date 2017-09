Erntedank steht vor der Tür. Bauern haben Äpfel, Getreide und Gemüse von Bäumen, Sträuchern und Feldern geholt. Über die Ernte sind nicht nur Menschen, sondern auch Tiere froh. Besonders bunt geht es bei den Mantelpavianen im Kölner Zoo zu. Sie balgen um Äpfel und schaufeln mit Affenzahn die von den Tierpflegern angebotenen Leckereien in sich hinein. Das Fressverhalten der 67 aktiven Primaten können die Zoobesucher täglich um 15 Uhr bei den Live-Fütterungen bestaunen. Insgesamt bietet der Zoo seinen Gästen neun verschiedene Fütterungs-Shows an: Die Humboldt-Pinguine bekommen täglich um 10.45 und 15.30 Uhr, die Kalifornischen Seelöwen um 11.30 und 16 Uhr frischen Fisch. Die Erdmännchen zeigen um 13.45 Uhr kräftigen Appetit. Öffentliche Fütterung bei den Flusspferden ist um 14 Uhr. Bei den Krallenottern im Tropenhaus ist wie bei den Pavianen um 15 Uhr Mahlzeit. Die Piranha-Fütterung findet immer montags um 15 Uhr im Aquarium statt. Außerplanmäßiges kommt morgen auf den tierischen Speiseplan. Mitarbeiter des Zoos ziehen dann mit einem herbstlich geschmückten Wagen mit Kürbis, Maiskolben & Co. durch den Zoo und verfüttern das Saisongemüse an ausgewählten Stationen an die Tiere. Dazu gibt es anschauliche Erklärungen – nicht nur zum Fressverhalten, sondern auch zur Biologie der Tiere. Die Teilnahme ist kostenlos. Start ist um 11 Uhr am Zoo-Haupteingang. Fotos: Werner Scheurer