In der Burscheider Realschule spielte Christoph Wehr den labilen Lehrer Klamm, der sich zum Alkohol flüchtet.

Burscheid. Für Schüler der Realschule Klasse 9 steht bis zum Freitag eine Präventionswoche auf dem Lehrplan. Gestern Mittag wurde es konkret. Ein Herr mit Koffer dirigierte die 26 Jugendlichen in einen Klassenraum kritisierte ohne Vorwarnung und in sehr barschem Ton die Ergebnisse der letzten Deutsch-Klausur.

Natürlich war jedem im Raum bekannt, dass am Lehrerpult kein Pädagoge stand und mit seiner beißenden Kritik auf die Anwesenden zielte. Trotzdem war manchen Mädchen- und Jungengesichtern deutlich eine unangenehme Spannung anzusehen. Je länger „Lehrer Klamm“ über die feindselige Haltung seiner Klasse in Rage geriet, breitete er auch seinen eigenen tiefsitzenden Frust aus.

Wollte er seinen Beruf ausüben, als der hohen Verantwortung als „Erzieher“ verpflichtet - oder durfte er um eines anderen willen auch einmal „fünfe gerade sein lassen“? Als dramatischen Aufhänger hatte Kai Hensel, der Autor dieses Klassenkammerspiels, den Selbstmord eines im Abitur durchgefallenen Schülers gewählt. Und Christoph Wehr gab dem labilen, im Wertesystem hin- und her-lavierenden, Lehrer Klamm eine erschreckend realistische Gestalt.

Theaterstück soll auf Suchtgefahren hinweisen

Prävention zielt in erster Linie darauf, junge Menschen über gewisse Gefahren von Alkohol und anderer Drogen zu informieren und ihnen zu helfen, diese zu meiden. Auf eine subtilere Art spielte das Thema Alkohol in dem Solo-Theaterstück mit Christoph Wehr eine Rolle. Ein Lehrer, der sich hin- und hergerissen fühlt zwischen seinem Drang, allen schonungslos die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern und dem Wissen, dass sich damit nicht das Geringste zum Guten wenden lässt, flüchtet ebenfalls zum Alkohol. Wenn auch die dramatischen Szenen hier und da überzogen waren - zumindest drei Zuhörerinnen verbargen sich zeitweise hinter den Rücken ihrer Nachbarinnen.

Wie die anwesende Klassenlehrerin Anna Elsweiler später erklärte, bestand bei diesen Mädchen zusätzlich ein Problem. Als gebürtige Pakistanerin, Afghanin und Guineserin war dies für sie die erste Erfahrung ihres Lebens mit einer fiktiven Handlung in einem Theaterstück. Im anschließenden Gespräch mit dem Schauspieler äußerten sich einige Mädchen freimütig über ihre Eindrücke. Dabei stand für sie im Vordergrund, dass Lehrpersonal in der dargestellten Art für sie nicht vorstellbar war. Aber auch die Absicht, die Folgen von Alkoholmissbrauch deutlich zu machen, wurde von den Jugendlichen erkannt. Wie schnell auch studierte und intelligente Menschen in blamable Situationen geraten können, wo Körper und Verstand nicht mehr beherrschbar sind, zeigte das Stück „Klamm’s Krieg“, das 2000 in Dresden uraufgeführt wurde.