Beim Tabellenzehnten TS Struck gibt es eine klare 0:3-Niederlage. Hilgener Offensive präsentiert sich auswärts schwach.

Hilgen. Auf der Stelle treten weiterhin die Fußballer der TG Hilgen. Für das aktuelle Kreisliga-Schlusslicht gab es gestern Nachmittag auch bei der TS Struck nichts zu holen, die von Sebastian Dahlmann trainierte Mannschaft kassierte beim Tabellenzehnten eine 0:3 (0:2)-Niederlage und wartet damit immer noch auf den ersten Sieg in der noch jungen Saison.

„Bei uns stimmten heute einmal mehr die Einstellung und die Laufbereitschaft nicht“, bemängelte Dahlmann. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kassierten die Hilgener den 0:1-Rückstand, nur drei Minuten später musste Torhüter Jonas Wagenpfeil bereits das zweite Mal hinter sich greifen. In der 75. Minute war das Aufeinandertreffen dann nach dem dritten Tor für Struck entschieden.

Chance auf Führungstreffer wurde vergeben

„Wir hatten die große Chance auf den Führungstreffer. Wenn uns dieser gelingt, vielleicht geht die Begegnung dann anders aus“, sagt Dahlmann. Gemeint war damit die Szene in der 25. Minute, als Marco Treutler nach einem Eckball per Kopfball nur den Außenpfosten traf. Ansonsten passierte in der Hilgener Offensive gar nicht viel und die Strucker durften sich letztlich über einen locker leichten Erfolg freuen.

TGH: Wagenpfeil, Peters (46. Lauer), Treutler, Blaz, Arnbrecht, M. Eberle (37. Buggle), Meiswinkel, Kittelmann, Ktenas (60. Maurer), Grimberg, Giersch.