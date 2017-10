Hilgen. Einen Befreiungsschlag in der Tabelle verpassten die Kreisliga-Fußballer der TG Hilgen II. Gestern Nachmittag unterlag die von Andreas Schurat und Reno Biegisch trainierte Mannschaft dem direkten Konkurrenten RSV Hückewagen nach hartem Kampf mit 3:4 (2:2). „Wir sind von Anfang nie richtig ins Spiel gekommen. Zudem haben sich meine Spieler zu viele Leichtsinnsfehler erlaubt“, erklärte Schurat.

Bereits in der zwölften Minute musste Torhüter Dustin Grün das erste Mal hinter sich greifen. Doch nur sieben Minuten später verwandelte Daniel Seelig einen Foulelfmeter zum verdienten 1:1-Ausgleich. Robin Eisenkopf war nach etwas mehr als einer halben Stunde mit dem 2:1 zur Stelle, doch noch vor dem Seitenwechsel gelang den Gäste das 2:2. In der 55. Minute waren die Hückeswagener nun wieder an der Reihe, Daniel Seelig glich praktisch im Gegenzug zum 3:3 aus. „Da war für beide Teams alles drin. Nur hatten wir leider die nötige Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite und haben uns zu viele Ballverluste erlaubt“, sagt Schurat. Elf Minuten vor dem Abpfiff gelang dem RSV-Team der aentscheidende Angriff und stürzte die TGH-Zweite damit viel tiefer noch in den Tabellenkeller. lh

TGH II: Grün, Kling (79. Bah), Monells, M. Jonnek, Taschka, Dittrich (85. Gerdowski), Wülfing, zur Nieden (63. D. Biegisch), Seelig, Retzlaff, Eisenkopf.