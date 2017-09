FC Remscheid II ist am Sonntag der Gegner der Hilgener Kicker.

Burscheid. Wahrlich nicht zu beneiden um seinen Job ist in diesen Tagen Sebastian Dahlmann. Der Trainer des Fußball-Kreisligisten TG Hilgen muss nicht nur den Absturz auf den letzten Tabellenplatz verkraften, gleichzeitig fehlen dem Übungsleiter mehr als zehn Spieler. „Die Situation im Moment sehr kritisch für uns. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir nicht den Anschluss an die gesicherten Ränge verpassen“, meint Dahlmann.

Am Sonntag (13 Uhr) geht es zu Hause gegen den Aufsteiger und derzeitigen Tabellensiebten FC Remscheid II, der mit neun Punkten einen beachtlichen Start hingelegt hat. Im TGH-Lazarett und auf der Ausfallliste tummeln sich im Moment so viele Spieler wie noch nie. Kim Maurer (Sprunggelenk), Thilo Clemm (Meniskus), Alexander Lange (Bänderriss), Panagiotis Ktenas (Nasenbruch) fallen allesamt mit Verletzungen aus. Michael Machill und Daniel Thielmann befinden sich nach überstandenem Schienbeinbruch jeweils im Aufbautraining. Für Julien Dehner kommt ein Einsatz nach überstandener Knieoperation noch zu früh, Daniel Eberle weilt im Urlaub. Mickel Heller absolviert ein Praktikum in Stuttgart und Alexander Meiswinkel studiert in Mannheim. Obendrein ist ein Mitwirken von Jannik Grimberg und Jonas Lauer, die sich beide mit Oberschenkelblessuren herumplagen, sowie von Sergej Arnbrecht wegen Kniebeschwerden ungewiss. lh