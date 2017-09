Gegen CfR Links II wollen die Hilgenerinnen am Sonntag angstfrei spielen.

Hilgen. Nach zwei Niederlagen befinden sich die Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen so ein wenig auf Formsuche. „Wir haben sicherlich nicht so schwach gespielt, nur haben leider die Ergebnisse nicht gestimmt“, berichtete Trainerin Monica Rosito. Am Sonntag (13 Uhr) steht nun die Auswärtsreise zum Tabellenvierten CfR Links II auf dem Programm, dort wollen die Hilgener Frauen weiterhin unbekümmert aufspielen.

„Wir haben dort überhaupt nichts zu verlieren. Von daher werden wir ohne Angst auftreten und dem Gegner Paroli bieten“, kündigt Rosito an. Auch trotz der beiden Auftaktpleiten und den zahlreichen verletzten Spielerinnen ist die Trainingsbeteiligung nach wie vor sehr hoch. Laut Rosito mache die Arbeit mit der lernwilligen Mannschaft sehr viel Spaß.

Nicht zur Verfügung stehen am Wochenende die verletzten Saskia Lucka, Katharina Kröll sowie die Urlauberinnen Alex Skalacki und Jana Kapp. Alena Tenel fehlt aus beruflichen Gründen. Esther Mukenge weist noch einen großen Trainingsrückstand auf und ist im Moment ebenfalls kein Thema. Rosito bangt derzeit noch um einen Einsatz von Luisa Fischer, die aktuell noch angeschlagen ist. lh