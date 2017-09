Nach drei Niederlagen soll endlich die Kehrtwende kommen.

Burscheid. Mit dem Rücken zur Wand stehen die Fußballerinnen der Turngemeinde Hilgen zwar noch nicht, doch nach drei Niederlagen rangiert die Damenmannschaft schon weit hinten in der Tabelle.

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt das von Monica Rosito trainierte Team den Tabellennachbarn SV Oberbilk 09 Düsseldorf. „Mit vereinten Kräften wollen wir endlich die ersten Punkte einfahren. Ich denke, dass wir auch gute Chancen haben“, geht Monica Rosito optimistisch voran.

Der Gegner aus der Landeshauptstadt holte bislang einen Punkt, musste sich dazu aber auch schon zweimal klar geschlagen geben. „Wir spielen zu Hause und das soll man in allen Bereichen merken. Die Mädels sind sehr positiv und motiviert, in dieser Woche haben alle noch freiwillig eine extra Trainingseinheit eingeschoben“, berichtet die Übungsleiterin, die die gleiche Besetzung wie in der Vorwoche gegen SV Oberbilk 09 Düsseldorf an den Start schicken kann.

Wichtig wird sein, dass die Hilgener Fußballerinnen endlich die Abwehr sattelfest bekommen, mit 19 Gegentore in den ersten drei Partien ist die TGH aktuell die Schießbude der gesamten Liga.