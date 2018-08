Hilgener Reserve tritt in Struck als klarer Außenseiter an

Hilgen. In der vergangenen Saison blieben die Fußballer der TG Hilgen II nur aufgrund der sportlichen Rückzüge vom VfL Lennep und des RSV Hückeswagen in der Kreisliga. Lange Zeit rannte die Mannschaft der Konkurrenz weit hinterher.

In dieser Spielzeit will die neuformierte Mannschaft mit dem Trainergespann Sebastian Dahlmann und Björn Nierhoff den Beweis der sportlichen Tauglichkeit antreten. „Das wird aber vom ersten Moment an ein ganz schwieriges Unterfangen“, weiß auch Dahlmann, der auf viele durchwachsene Auftritte in der Vorbereitungsphase zurückblickt.

Immerhin wurden beim Nierhoff-Cup zwei Siege errungen, die der jungen Mannschaft Selbstvertrauen geben sollten. Am Sonntag (15 Uhr) geht es nun zur TS 1919 Struck, die Hilgener Reserve tritt dann in der sehr klaren Außenseiterrolle an.

Jonas Froch (Urlaub), die beruflich verhinderten Mike Jonnek und Mike Tauber sowie die verletzten Erik Bohnet (Oberschenkel), Felix Kühl (Nase) und Markus Retzlaff (Knie) müssen ersetzt werden.

„Zudem hat sich der Gegner enorm verstärkt. Wir wollen dort so lange wie eben möglich gegenhalten. Allerdings wird das eine richtig schwere Aufgabe“, meint Dahlmann. lh