Mit einem Work-Shop will die Erziehungsberatung der Diakonie jungen Menschen mehr Selbstbewusstsein vermitteln.

Burscheid.Eine Idee nimmt Gestalt an. Am Freitag, 21. September (17 bis 19 Uhr), und Samstag, 22. September (10 bis 16 Uhr), heißt es im Evangelischen Gemeindezentrum Hilgen: Teenpower – geh’ deinen Weg! Jugendliche im Alter von etwa 13 bis 15 Jahren werden an diesen beiden Work-Shop-Tagen durch Gespräch, Information und Reflexion viel über sich und ihren Alltag – vielleicht ganz neu – entdecken. Ansprechpartnerin wird dabei Diplom-Psychologin Beate Feldes sein.

Die Erziehungsberaterin für Eltern, Kinder und Jugendliche im Diakonischen Werk des Kirchenkreises Leverkusen wird ihr einfühlsames Fachwissen für die interessierten Jugendlichen einsetzen. Welche männlichen und weiblichen Teenager sich an diesen beiden Tagen einfinden werden, bleibt noch zu erwarten.

Wie schätzt die Fachfrau die Annahme des Teenpower-Work-Shops ein? Beate Feldes: „Wir würden uns freuen, wenn das in Dänemark seit fast zwanzig Jahren bewährte Konzept auch hier bei uns dazu beitragen würde, den Heranwachsenden Mut zu machen, ihren Weg ebenso selbstbewusst wie verantwortungsvoll zu gehen. Wir bieten diesen Work-Shop ohne bürokratische Hürden an und können ihn in angenehmen Räumen durchführen.“

Teenpower ist das jüngste „Kind“ der Erziehungsberatungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder, beheimatet seit 2016 im Haus der Kirche, Auf dem Schulberg 8. Zum Stab gehören neben Beate Feldes Markus Körner, analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut, sowie Julia Tacir, Diplom-Sozialpädagogin (FH). In dieser kurzen Zeit wurde die Ansprechstelle bereits 2017 von 94 Familien aus Burscheid und der näheren Umgebung aufgesucht und um Beratung gebeten. In den vergangeen acht Monaten ergaben sich 68 Anfragen.

Lag der Schwerpunkt dabei auf bestimmten Problemebenen? Markus Körner sieht keinen abgegrenzten Kreis: „Wenn die Hintergründe für manche familiären und schulischen Schwierigkeiten zutage treten, liegt vielfach eine verflachte, gesellschaftbedingte Entwicklung zugrunde.“ Julia Tacir ergänzte: „Darum ist es uns wichtig, nicht nur die aktuellen Symptome zu betrachten. Wir bemühen uns in Kooperation mit Kinder-Tagesstätten, Schulen und Eltern, Ansätze für gefährdete Lebensrichtungen zu erkennen und präventiv zu informieren.“

Im Gespräch mit den diplomierten Beratern wurde gestern deutlich, wie kompliziert sich das gesamt-gesellschaftliche Verhalten seit einigen Jahrzehnten verändert und keine einfache Lösung abzusehen ist.

Für den Work-Shop Teenpower nimmt Kursleiterin Beate Feldes Anmeldungen entgegen. Kontakt: Telefon 8966 170, email: beate.feldes@diakonie-leverkusen.de.