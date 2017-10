Der Industriedienstleister hat insgesamt 46 Ausbildungsplätze in sechs technischen Ausbildungsberufen zu vergeben.

Leverkusen. Marvin Blinn absolviert bei Tectrion eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik. Mit einer Verdopplung auf 46 Ausbildungsplätze in sechs technischen Ausbildungsberufen startet der Industriedienstleister Tectrion an den Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld Uerdingen ins kommende Ausbildungsjahr 2018. Der eingeschlagene Wachstumskurs des Industriedienstleisters sorgte in diesem Jahr bereits für 80 Neueinstellungen. Aktuell sucht das Unternehmen weitere 30 ausgebildete Fachkräfte im technischen Bereich.

„Mit der Verdopplung unserer Ausbildungsplätze investieren wir in die Zukunft unseres Unternehmens“, bringt es Geschäftsführer Hans Gennen auf den Punkt. Elektroniker für Automatisierungstechnik oder Betriebstechnik, Industriemechaniker oder Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker Dreh- und Frästechnik oder Wirtschaftsinformatiker sind die Ausbildungsberufe, in denen sich Schüler an den Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen ausbilden lassen können.

Seit Jahresbeginn 80 neue Mitarbeiter eingestellt

Nur mit der Ausbildung eigener Nachwuchskräfte kann das Unternehmen seinen Personalbedarf mittlerweile nicht mehr decken. Tectrion ist auf Wachstumskurs und sucht Fachkräfte vom Handwerker bis zum Ingenieur. Seit Jahresbeginn wurden 80 neue Mitarbeiter eingestellt. Fast 40 Mitarbeiter davon sind im Bereich Engineering, der erst im Vorjahr gegründet wurde, hinzugekommen. „Wer wettbewerbsfähig bleiben will, benötigt als Grundvoraussetzung kompetentes Personal“, ist Gennen überzeugt. „Deshalb bilden wir seit jeher junge Menschen aus und unterstützen unsere Mitarbeiter mit gezielten Weiterbildungsangeboten. Übernahme und berufliche Karriere sind auch unser Ziel als Arbeitgeber, denn letztlich profitieren beide Seiten und sichern damit den Erfolg des Unternehmens.“