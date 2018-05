Am 31. Mai geht es durch Lindscheid und zur Großen Dhünntalsperre.

Burscheid. Die Himmelfahrtswanderung des Turnerbund Großösinghausen musste in diesem Jahr kurzfristig verschoben werden.

Der neue Termin für Wanderfreudige ist der kommende Donnerstag, 31. Mai. Wanderroute, Treffpunkt und Programm bleiben unverändert. Die Wanderung führt die Teilnehmer durch Lindscheid und zur Großen Dhünntalsperre.

Ausgangspunkt ist um 9.30 Uhr der Parkplatz an der Sporthalle Am Weidenweg in Ösinghausen. In Fahrgemeinschaft geht es dann Wanderparkplatz Dabringhausen-Lindscheid. Von dort wird durch Lindscheid zur Staumauer der Großen Dhünntalsperre gewandert. Durch das Bachtal der Dhünn und Linnefe führt der Weg weiter zur Coenenmühle und hinauf nach Ketzberg.

Dort macht die Wandergruppe nach rund zwei Stunden einen kleinen Zwischenstopp in der Gaststätte „Alt Ketzberg“. Anschließend geht es zurück zum Wanderparkplatz. Bei gemütlichem Tempo will man den knapp zehn Kilometer langen Rundweg in gut drei Stunden bewältigen.

Um 14 Uhr werden die Wanderer zu einem Buffet im Jugendraum der Sporthalle am Weidenweg erwartet. Alle interessierten TBÖ-Mitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannte sind zum Mitwandern eingeladen.