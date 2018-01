Angebot beginnt am 11. Januar in der Halle am Weidenweg.

Burscheid. Direkt zu Beginn des neuen Jahres sorgt der TB Großösinghausen mit seinem Kursangebot wieder für Bewegung und Muskelaufbau.

Bewegungsmangel im Beruf und im Alltag ist die Hauptursache für Rückenbeschwerden. Bei „Body fit“ kann man seine guten Vorsätze in die Tat umsetzen und etwas für das eigene Wohlbefinden tun, indem man die Muskulatur rund um die Wirbelsäule aufbaut und stärkt. Im Kurs wird gezeigt, wie man sich mit einfachen Übungen, die problemlos in den normalen Tagesablauf eingebaut werden können, fit und gesund hält und Schmerzen durch Haltungsschäden vorbeugt.

Das Angebot richtet sich an gesunde Erwachsene mit Bewegungsmangel, die ein gutes Körpergefühl bekommen oder behalten wollen. Eine Schnupperstunde ist jederzeit möglich. Eine leichte Wolldecke, Hallenschuhe und bequeme Kleidung sollten mitgebracht werden.

Der Kurs wird von Gabriele Wisnagrotzky geleitet und findet ab dem 11. Januar jeden Donnerstag von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle Am Weidenweg 33 in Ösinghausen statt. Nichtmitglieder zahlen 60 Euro für zehn Unterrichtsstunden, Vereinsmitglieder zahlen die Hälfte. paa