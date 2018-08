Cloud Gate 2 kommt zur internationalen Tanzmesse NRW mit „13 Tongues“ nach Leverkusen.

Leverkusen. Zum dritten Mal, diesmal unter der Leitung von Dieter Jaenicke, kooperiert die internationale Tanzmesse NRW, Deutschlands größte Kommunikationsbörse und Messe für zeitgenössischen Tanz, mit der Kulturstadt-Lev und präsentiert – nicht nur für Messegäste, sondern für alle Tanz-Fans – am 30. August ab 20 Uhr im großen Saal des Forums eine der Aufführungen der Tanzmesse: Cloud Gate 2 – eine Schwestercompagnie des Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan (die übrigens 1988 und 1995 im Forum auftraten) und eine der interessantesten und renommiertesten Compagnien Asiens.

Der Choreograph Cheng Tsung-lung, geboren in Taipeh, war schon immer fasziniert von den Geschichten seiner Mutter über „Thirteen Tongues“, einem Straßenkünstler aus ihrer Nachbarschaft. Dieser legendäre Geschichtenerzähler war dafür bekannt, in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen zu können und erzählte so von der Vergangenheit und Gegenwart Bangkas, dem ältesten Stadtviertel Taipehs, das reich ist an taoistischen Tempeln, religiösen Riten und feierlichen Umzügen.

Inspiriert von seiner Kindheitserinnerung gelingt es Cheng durch sein abendfüllendes Werk, selbst zu einem modernen „Thirteen Tongues“ zu werden: Er verwandelt taoistische Riten, feierliche Umzüge und das geschäftige Straßenleben Taipehs in eine Fantasiewelt, in der er die Vergangenheit mit der Gegenwart und das Reale mit dem Surreale verquickt.

Vor einer geheimnisvollen Geräuschkulisse aus taiwanesischen Klängen, japanischen Nakashi-Melodien und der elektronischen Musik von LIM Giongs stampfen und zittern die Tänzer*innen in Ekstase wie verzauberte Schamanen in einem EndlosFest. Ein bunter Koi schwimmt in der Luft; eine Göttin schwebt auf und „wandert“ über die Köpfe der schwarz gewandeten Feiernden, der Koi kehrt zurück, steigt schnell auf – mit der Flosse wackelnd – und verschwindet im Nirgendwo.

Die internationale Tanzmesse NRW ist seit mehr als 20 Jahren das weltweitgrößte Branchentreffen für den zeitgenössischen Tanz. Für die 2018-er Ausgabe unter der künstlerischen Leitung von Dieter Jaenicke vom 29. August bis 1. September werden in den Messehallen des NRW-Forums Düsseldorf an mehr als 120 Ständen Kompanien, Institutionen, Tanzkünstler und Dienstleister aus 35 Ländern vertreten sein, um sich zu informieren, zu vernetzen und die eigene Arbeit zu präsentieren.

Parallel dazu findet an diversen Spielorten in Düsseldorf, Leverkusen und Krefeld ein hochkarätiges Tanzfestival statt. Gezeigt werden Produktionen renommierter Künstler aus allen Regionen der Welt. Das Festivalprogramm richtet sich nicht nur an Fachbesucher der Messe, sondern ausdrücklich auch an das tanzinteressierte Publikum.

kulturstadtlev.de