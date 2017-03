Tankstellen-Mitarbeiter verhindern Schlimmeres

Burscheid. Die Mitarbeiter der Shell-Tankstelle an der Höhestraße haben am Samstagnachmittag womöglich Schlimmeres verhindert. Denn die haben einen angehenden PKW-Brand rechtzeitig bekämpft und so wahrscheinlich ein vollständiges Ausbrennen des Pkw verhindert. Klaus Kopisch von der Freiwilligen Feuerwehr sagte, dank der schnellen reaktion habe die Feuerwehr kaum noch etwas tun müssen. Sie sei deswegen auch nur noch mit einem Wagen ausgerückt und habe den Motor etwas kühlen müssen. Die Mitarbeiter de tankstelle hatten den Wagen qualmen sehen und mit einem Pulverlöscher gelöscht. Die Ursache konnte Kopisch nicht nennen. Der Wagen ist nicht mehr fahrbar. ecr