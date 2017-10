Zwölf Jahre nach der Gründung des Vereins sucht der Vorstand neue Helfer. Und der elf Jahre alte Transportwagen ist anfällig geworden.

Burscheid. Über ein Jahrzehnt ist es mittlerweile her, dass die Burscheider Tafel gegründet wurde. „Wir befinden uns im zwölften Jahr“, sagt Tafel-Chef Martin Heykants, „da ist dann vieles Betriebsalltag.“ Doch hinter den routinierten Handgriffen der rund 50 ehrenamtlichen Helfer gingen Nebengeräusche gerne mal unter. „Es ist Zeit, nachzujustieren“, sagt der Vorsitzende.

Ein Knackpunkt dabei: das Personal. „Ich bekomme meine Pläne häufig nicht mehr besetzt“, erklärt Dagmar Zimmer, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Zwar gebe es im täglichen Ablauf keine Lücken, doch müsse der Vorstand perspektivisch Nachwuchs anheuern. „Wir brauchen dringend neue ehrenamtliche Mitarbeiter, da unser Altersdurchschnitt auf einem recht hohen Niveau ist.“ Allein elf Freiwillige gehören demnach zu den Gründern. Die Tafel-Verantwortlichen müssten sehen, dass es für viele Helfer nicht mehr leicht sei, Lebensmittel abzuholen, zu schleppen und unter Zeitdruck freitags zu verteilen. „Es ist natürlich viel Arbeit. Ein ruhiger Freitag? Das ist nicht so“, sagt Dagmar Zimmer. Zudem sei es belastend, die Schicksale der Menschen direkt aus der ersten Reihe mitzubekommen. Da müsse man mit den Kräften der Helfer haushalten – auch wenn sich viele von ihnen gerne mehr aufbürden wollten.

Viele gehen nach ehrenamtlicher Hilfe wieder in den Beruf

Hinzu kämen derzeit Helfer, die eine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Tafel aufgeben müssten, weil sie wieder voll im Berufsleben stehen. Entweder nach der Überbrückung bei der Erziehung der Kinder oder nach Jobverlust.

Sorgen bereitet den Tafel-Verantwortlichen auch der Zustand des mittlerweile elf Jahre alten Mercedes Vito, mit dem als Kühlfahrzeug die Ware bei Discountern und weiteren Anbietern abgeholt wird. „Es sind in letzter Zeit immer mal wieder Reparaturen fällig geworden. Mal eben 1000 Euro, das tut schon weh“, sagt Heykants. Und so akquirieren Klaus Deimel und Erhard Klewinghaus derzeit Geld für ein neues Fahrzeug. Kosten: 40 000 Euro. Zwar könne ein großes Teil des Betrages aus Rücklagen gedeckt werden, doch etwa die Hälfte müsse aus Spenden kommen. Besonders teuer an dem Wagen ist die Kühleinheit mit einem Wert von rund 12 000 Euro. Allerdings gebe es dazu keine Alternative. „Auch als Tafel müssen wir wegen des Transports von Lebensmitteln und verderblicher Ware die gesetzlichen Anforderungen einhalten“, erklärt Martin Heykants.

Kommenden Herbst soll der neue Wagen für die Burscheider Tafel rollen. In einem halben Jahr soll die Investitionssumme stehen, damit der Wagen bestellt und wiederum ein halbes Jahr später ausgeliefert werden könne.