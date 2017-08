Täuschungsmanöver auf Witzheldener Straße

Hilgen. Während die Einbahnstraßenregelung auf der B51 seit dem 22. Juli aufgehoben ist, sieht es von der Witzheldener Straße aus so aus, als sei der Weg in Richtung Burscheid immer noch gesperrt. Den Fahrbahnmarkierungen nach dürfte man jedenfalls noch immer nicht rechtsherum fahren. Da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, fällt das vielleicht nicht jedem auf, der gedankenverloren weiter linksherum fährt. Regulär wäre es aber durchaus möglich. Die Markierungen wurden anscheinend von der beauftragten Firma nicht geändert, bevor diese sich in den Urlaub verabschiedet hat. Laut Polizei dürften „Falschabbieger“ aber mit entsprechendem „Fingerspitzengefühl“ der Beamten rechnen.