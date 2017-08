Burscheid. Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag drei Fahrzeuge in Burscheid aufgebrochen. Die Beute besteht aus einem Portemonnaie und verschiedenem Werkzeug. Von Dienstag auf Mittwoch stand ein Renault Clio auf der Parkfläche eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen ein Portemonnaie aus dem Handschuhfach. Der Innenraum des Autos wurde komplett durchwühlt. Selbst die Fußmatten wurden umgedreht. Etwa im selben Zeitraum stand ein Ford Transit auf dem Geländes eines Hauses an der Brucher Mühlenstraße/Ecke Kölner Straße.

Erst nachdem der Fahrer auf seiner Arbeitsstelle angekommen war, bemerkte er, dass die Heckscheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeug fehlte Werkzeug, vorwiegend von Makita und Hilti. Vermutlich in der Nacht zu gestern schlugen die Täter das Fenster der Beifahrerseite an einem Lkw Iveco ein. Auch hier wurde Werkzeug von Makita gestohlen. Die Polizei bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 0 22 02/205 0. Red