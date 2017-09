Burscheid. Das Familien- und Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises Leverkusen bietet am kommenden Dienstag, 26. September, von 18.45 bis 21 Uhr, einen Supervisionsworkshop für Ehrenamtler in der Flüchtlingsarbeit an. Dabei soll den Helfern die Möglichkeit gegeben werden, die persönlichen Eindrücke ihrer Arbeit zu sortieren. Unter anderem würden sich viele Betreuer die Sorgen der geflüchteten Menschen sehr zu Herzen nehmen – dies sei eine womöglich hohe, zusätzliche Belastung. Die Teilnehmer können sich bei dem Workshop mit einer erfahrenen Supervisorin austauschen, was sie berührt, was Sie ärgert oder an Ihre Grenzen stoßen lässt. Die Leitung des Workshops hat Andrea Gorres, Pfarrerin, Seelsorgereferentin im Kirchenkreis Leverkusen. Anmeldungen für die kostenlose Veranstaltung im Haus der Kirche unter Email: anmeldung@kirche-leverkusen.de oder telefonisch unter 0 21 74/89 66 181. hmn

Burscheid.Wie schon bei den Landtagswahlen im Mai, bietet der Löschzug Paffenlöhder Feuerwehr Burscheid auch am kommenden Wahlsonntag, 24. September, ab 11 Uhr seine bekannten Schnitzelgerichte mit Speckbratkartoffeln an. Ebenso gibt es frische Waffeln mit Reisbrei und heißen Kirschen. Der Löschzug freut sich auf Besucher, nicht nur aus dem Wahlbezirk Paffenlöh. Red