Alle Feuerwehrleute der Stadt waren am Dienstag bei dem Einsatz in der Hauptstraße im Einsatz, weil Menschenleben in Gefahr war.

Feuer in Haus an Hauptstraße. Sachschaden beträgt 50.000 Euro.

Burscheid. Glimpflich für die Bewohner ist am Dienstag ein Brand in einem Haus an der Hauptstraße 23a (hinter dem Burscheider Grill) ausgegangen.

Feuerwehrchef Achim Lütz holte als erste eintreffende Einsatzkraft den älteren Eigentümer und vier weitere Bewohner aus dem Haus. Sie hatten zwar Rauch eingeatmet, wollten aber nicht ins Krankenhaus. Schlechter erging es einem Feuerwehrmann: Nach dem Ankleiden im Gerätehaus erlitt er vermutlich einen orthopädischen Vorfall, fuhr zwar noch zum Einsatzort mit, musste aber von dort von seinen Kollegen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ursache des Feuers, das gegen 14.30 Uhr von einem Nachbarn gemeldet wurde, könnte der Brand an einer Therme im Erdgeschoss gewesen sein. Die genaue Ursache muss nun von der Polizei ermittelt werden. Die Feuerwehr schätzt den Schaden, der durch den schnellen Einsatz der Wehr noch in Grenzen gehalten wurde, auf 50 000 Euro.

Während der Löscharbeiten wurde ein Stromkasten unter Wasser gesetzt, so dass viele Geschäftsleute und Anwohner in der oberen Hauptstraße lange Zeit keinen Strom hatten. Das Haus ist nicht bewohnbar, Eigentümer und Mieter wurden bei Verwandten sowie in der Flüchtlingsunterkunft Müllersbaum untergebracht.