Frische Luft tanken, „auspowern“, Landschaft erhalten, Natur erleben, Gleichgesinnte treffen oder kennenlernen – das ist das Angebot der Naturschutzvereine bei dieser Aktion. Am Samstaggeht es ab 9 Uhr darum, für den leckeren naturtrüben Apfelsaft der Nabu-Naturschutzstation Leverkusen/Köln Äpfel und Birnen zu ernten. Und das macht auf den schönen Obstwiesen mit dem imposanten alten Bäumen viel Spaß. Natürlich ist das Obst nicht nur für den Apfelsaft vorgesehen, sondern, wer bei der Aktion dabei ist, kann so viele Äpfel und Birnen für sich mitnehmen, wie er tragen kann. Der Apfelsaft kann dann auch auf dem Naturgut Ophoven erworben werden. Die Leverkusener Streuobstwiesen sind ein besonderer Blickfang in unserer Stadt. Nicht nur, dass sie im Frühling zur Baumblüte ein Genuss für das Auge sind, sondern sie sind herausragend schützenswerte Ökosysteme, in denen viele Tiere wie Siebenschläfer, Fledermäuse und zahlreiche nützliche Insekten einen Rückzugsort gefunden haben. Solche traditionell erprobten Grünbereiche sind ein Kleinod in unserer oft aufgeräumten und sterilen Kulturlandschaft. Sie werden leider immer seltener, da aus manchen Gesichtspunkten die Ökonomie der alten, hochstämmigen Obstbäume scheinbar nicht mehr stimmt und kleinwüchsige Intensiv-Apfelkulturen überhand nehmen. Der Treffpunkt für die Ernteaktion ist um 9 Uhr auf dem Naturgut Ophoven, Talstrasse 4 in Opladen. Um Anmeldung für die Aktion wird bis zum 12. Oktober per E-Mail unter der Adresse info@nabu-station-l-k.degebeten. Foto: Nabu