Das Kölner Kunstmuseum stellt seine vier großen Sonderausstellungen für das kommende Jahr vor.

Köln. Auch im kommenden Jahr gibt es im Museum Ludwig wieder viele Höhepunkte. Zwei davon sind die Übersichtsausstellungen zum Werk von Haegue Yang, die den Wolfgang-Hahn-Preis 2018 erhält, und von Gabriele Münter, eine der zentralen Künstlerfiguren der Gruppe „Der Blaue Reiter“. Erstmals zu sehen ist in einer Sonderausstellung die Schenkung Bartenbach mit 200 Werken deutscher und amerikanischer Fotografen.

Günter Peter Straschek: „Emigration, Film, Politik“

Einer der beeindruckendsten Dokumentarfilme der deutschen Fernsehgeschichte schlummerte Jahrzehnte im Archiv des WDR: Günter Peter Strascheks Filmemigration aus Nazideutschland von 1975. Jetzt rückt er ins Zentrum einer Ausstellung, die Strascheks Schaffen im Kontext der revolutionären Filmarbeit der 60er und 70er Jahre vorstellt. Straschek (1942–2009) ist einer der bedeutendsten Erforscher des europäischen Filmexils. Viele der über zweitausend vor den Nazis geflohenen Filmleute kommen in dem fünfstündigen Film zu Wort.

Die erste Ausstellung des Jahres vom 3. März bis zum 1. Juli in der Reihe „Hier und jetzt“ erinnert an Straschek als einen Unversöhnlichen, dessen beharrlicher Blick die verleugnete Vergangenheit auf die Tagesordnung setzte. Geschult hat er diesen Blick auch im Kino, etwa am kompromisslosen Werk der Filmemacher Jean-Marie Straub und Danièle Huillet, in deren Film Einleitung zu Arnold Schoenbergs ,Begleitmusik zu einer Lichtspielscene‘ Straschek auftritt.

Von 1966 an studierte er an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb). 1968 flog er im Zuge der Auseinandersetzung um seinen Film Ein Western für den SDS von der Akademie. Die dffb-„Wochenschau“, die die Vorgänge dokumentiert, ist in der Ausstellung ebenso zu sehen wie Strascheks Film Zum Begriff des ‚kritischen Kommunismus‘ bei Antonio Labriola (1970).

Wolfgang-Hahn-Preisträgerin 2018 : Haegue Yang

2018 richtet das Museum Ludwig der Wolfgang-Hahn-Preisträgerin Haegue Yang (geb. 1971 in Seoul, lebt in Berlin und Seoul) vom 18. April bis zum 12. August die weltweit erste große Überblicksausstellung aus. Über 120 Arbeiten aus den Jahren 1994 bis heute beleuchten auf 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche die Vielfalt ihres Schaffens: von den frühen, an Fluxus erinnernden Objekten der 90er Jahre über Lackbilder, Fotografien, Papier- und Videoarbeiten, Skulpturen und performative Werke bis hin zu raumgreifenden Installationen.

Mit ihrem Werk bewegt sich Haegue Yang souverän zwischen unterschiedlichen Kulturen und Zeiten. Ein offener und grenzüberschreitender Prozess prägt maßgeblich ihre künstlerische Denkweise und Praxis. Hieraus entstehen konzeptorientierte, dabei atmosphärisch verdichtete Installationen, in denen eine Vielfalt von Medien zum Einsatz kommt. Industriell produzierte „Readymades“ wie Jalousien, Glühbirnen, Scheinwerfer, bunte Kabel, Ventilatoren kombiniert Yang mit Dingen aus unterschiedlichen Kontexten oder in aufwendiger Handarbeit produzierten Objekten.